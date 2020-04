Velikonočnímu mlácení žen nefandí: Ondřej Rychlý prý bere pomlázku na partnerku z donucení

Ondřej Rychlý s partnerkou TV Prima

Někdo se každoročně v mrskání žen pomlázkou vyžívá, herec Ondřej Rychlý tomu prý nikdy příliš nefandil . Nicméně tradice pravidelně dodržuje. Vlastně musí. Jeho partnerka Tereza, se kterou má malého syna Tobiáše, to prý přímo vyžaduje.

„Upřímně musím říct, že mi to šupání opravdu není příjemné, protože jakkoli ženám způsobovat bolest mi není příjemné, ale moje žena to ode mne vyžaduje, takže to samozřejmě i letos o velikonočních svátcích udělám rád,“ svěřil divadelní a seriálový herec s tím, že měl vždy na Velikonoce tolik práce, že mu většinou úplně unikaly.

„Já jsem tak roztěkaný a mám tolik práce, že se každoročně vždy dozvím tak o tři dny později, že Velikonoce už proběhly, a pak to musím vždy nějak nahradit,“ svěřil se Ondřej, kterého diváci potkávají v seriálu Modrý kód. Letos to je ale jinak, kvůli karanténě má volno a s partnerkou a synem slaví svátky v klidu na chalupě.