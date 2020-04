Patricie Pagáčová neutekla před pomlázkou Ondřeje Rychlého. Má herečka ráda letitou tradici?

Patricie se seriálovým kolegou Foto: archov FTV Prima

V soukromí jsou oba šťastně zadaní, Patricie je vdaná za svého manžela Tibora a Ondřej spolu se svou přítelkyní Terezkou vychovává ročního syna Tobiáška. My jsme oblíbený herecký pár navštívili v ateliérech, kde právě Ondřej šupal svou pomlázkou Patricii.

„Každým rokem mě buď můj tatínek, nebo nyní už můj muž samozřejmě vyšupou, abych neuschla, to je tradice. Když na to mám čas, tak peču mazanec,“ sdělila nám půvabná Patricie, která letos dostala pomlázkou i od svého seriálového partnera.

„Šupání beru tak, že je to tradice, která k Velikonocům prostě patří, ale záleží na tom, jak moc je dotyčný muž brutální. Ale je fakt, že když se o této tradici šupání bavíte s nějakými cizinci, tak to prostě nikdo nechápe, co je to za tradici, že chlapi mlátí ženské, že je to povolené, a ženské jsou za to ještě doslova rády,“ svěřila se herečka. ■