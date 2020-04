Jak vypadají velikonoční tradice Davida Gránského? Pravidelně se prý každý rok zduní

David Gránský má Velikonoce rád. Herminapress

„Já musím říct, že jsem tradicionalista a stejně jako dodržuji zvyky vánoční, tak si zakládám i na těch velikonočních. A protože jsem kluk z Moravy, ze Znojma, tak jsem Velikonoce vždy slavil, vždy jsme obíhali sousední baráky a snažíme se to dodržovat i teď v našem sousedství v naší vesnici,“ svěřil se herec, který se pravidelně objevuje na obrazovkách v seriálu Modrý kód.

Vedle klasické pomlázky je u nich také zvykem dostat vždy jako výslužku i trochu alkoholu. Díky čemuž nabírá pak jeho koleda zpravidla rychlý spád. „Teď už se to zkrouhlo z těch klasických velikonočních vajíček jen na panáky. V praxi to znamená, že během dvou hodin, samozřejmě dopoledne, protože já ctím ty tradice, do toho poledne to musím stihnout, aby mě holky nepolily vodou. Vždycky se během dvou hodin naprosto zduním a pak to po zbytek dne vyspávám,“ prásknul nám svůj klasický průběh velikonočního pondělí David, který letos vymrská jen ženy z rodiny. ■