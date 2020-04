Nejlepší kamarád Harryho Pottera se stane poprvé otcem

Rupert Grint Profimedia.cz

Spolu s jeho těhotnou přítelkyní jej vyfotili paparazzi v centru Londýna. Pár poté nechal radostnou zprávu potvrdit jejich publicistkou: „Rupert Grint a Georgia Groome s radostí oznamují, že čekají potomka a nadále prosí o soukromí.“

Zrzavý herec chodí s Georgiou, která je také herečkou, už devět let a své soukromí si přísně střeží. Grint už se v roce 2018 svěřil The Guardian, že by si rodinu přál: „Rád bych se už usadil a měl brzy děti. Jestli bych syna pojmenoval Ron? Je to pěkné jméno, ale pravděpodobně ne.“ ■