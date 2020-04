Aleš Háma Foto: Instagram A. Hámy

„Teď jsem se vrátil z Karlína, kde jsem byl pracovně. Jel jsem autem přes Žižkov, Vinohrady a Vršovice a jenom jsem čuměl, kolik je před hospodama lidí a kolik jich nemá roušku, protože pijou kelímkáče a hulej,“ podivoval se Háma na Instagramu.

A ihned na všechny apeloval, ať pravidla dodržují. „Prosím, noste roušky a buďte doma, když to ještě vydržíme, tak to dáme už na furt!!! Takhle se v tom budeme matlat ještě dlouho. Jasně, že bych si taky dal točený na zahrádce, ale ještě to prostě nejde,“ má jasno Háma.

„Užijte klidný Velikonoce, a buďte zodpovědný, když budete venku, tak mějte roušky a když budete na louce, nebo sami široko daleko, tak si ji sundejte a na chvíli si zkuste, jaký to bude potom, co tu svini porazíme,“ uzavřel Háma. ■