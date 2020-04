Už je jako velikonoční vajíčko: Těhotná Ivana Korolová se pochlubila svým bříškem

Herečka bude brzy maminkou. Foto: Instagram I. Korolové

„Velikonoční megavajíčko, jaký svět neviděl. Já mám asi letos splněno. Jak se chystáte na Velikonoce vy? Hlavně si je s rodinou užijte a žádný stresy,“ svěřila se Ivana, která se pochlubila snímkem, na kterém je ve vzorovaném tričku, tudíž její bříško opravdu vypadá jako ozdobené vajíčko.

Herečka, kterou televizní diváci znají ze seriálu Krejzovi, už je pár měsíců doma. Na mateřskou nastoupila už v lednu, kdy byla v 5. měsíci, a to kvůli náročnosti role v muzikálu Tarzan. Ke své práci by se ale herečka a zpěvačka chtěla co nejdříve vrátit a doufá, že se na divadelních prknech objeví už na podzim. ■