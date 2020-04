Tereza Mátlová chtěla ještě před pár měsíci další dítě s Františkem Janečkem. Super.cz

Když jsme se dozvěděli, že Tereza je zamilovaná do mediálního magnáta Jaromíra Soukupa, byli jsme opravdu hodně překvapení. Vypadalo to totiž, že by to chtěla dát s otcem svojí dcery Emilky opět dohromady.

Podívejte se na naše video, které vzniklo jen pár dnů před Štědrým dnem, které je toho důkazem. Emilka v rámci otázky, co by si k Ježíšku přála, vyslovila přání, že kromě panenek by byla nejlepší sestřička. A Tereza rozhodně nebyla proti, ba právě naopak! ■