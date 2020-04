Taťána Makarenko se odstěhovala od hokejisty Bahenského do luxusu! V obřím bytě má i vířivku

Táňa Makarenko Michaela Feuereislová

Byt, do kterého se bude Táňa stěhovat ještě není připraven k nastěhování, proto využila nyní velmi výhodných nabídek krátkodobých pronájmů. Protože cizinci nyní v Čechách nejsou, byty na krátkodobé pronájmy jsou doslova za zlomek původní ceny.

Taťána nyní bydlí v luxusu s výhledem na Prahu a nádhernou terasou. V obrovském bytě nedaleko centra najdete i vířivku a běhací pás. "Mám ho pronajatý za zlomek ceny, kvůli koronaviru jsou pronájmy nyní opravdu levné, vyšlo to kolem dvaceti tisíc korun na měsíc," prozradila Makarenko.

Jak to v bytě vypadá, však ukázat nechce. "Nechci se chlubit cizím peřím. Mám to pronajaté opravdu jen na měsíc. Přišlo by mi blbé ukazovat něco, co mi nepatří," dodala. ■