Karol Csino přijal nabídku z Ulice. V Praze se cítím dobře, říká někdejší partner Ivety Bartošové

Karol Csino je novou tváří Ulice. Video: TV Nova

„Je to postava otce, který vstoupí do života Janě, netuší, že jde o jeho dceru. Tím se vrátí do života i její matce Dianě a vztahy se začnou komplikovat,“ říká ke své roli.

Seriálovou manželkou mu bude rovněž nově příchozí Irena Máchová. „Před časem jsme spolupracovali a od té doby jsme přátelé, tak jsem se na ni zase velmi těšil,“ říká s tím, že nabídku přijal s vděkem. „Nejhezčí čas jsem strávil v Praze, v Praze se cítím dobře. Když sedím ve vlaku a blížím se do Prahy, mám dobrý pocit,“ svěřil.

Karol je mužem mnoha zájmů a talentů. „Vystudoval jsem operní zpěv i katedru tělesné výchovy a sportu. Závodně jsem dělal karate, kdysi jsem boxoval a 9 let jsem za Slovenský národní tým hrál koňské pólo,“ vypočítal. Kromě toho ovládá pět jazyků. „Hraju v angličtině, hrál jsem i v němčině. S muzikálem Dracula jsem hrál asi půl roku v Moskvě, tam jsem oprášil ruštinu. A mluvím česky.“

V minulosti si Csino zahrál také v Četnických humoreskách, v pokračování Nemocnice na kraji města nebo v První republice. ■