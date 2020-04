Ordinace mizí z obrazovky. Co v pauze dělají seriálové hvězdy?

Patrik Děrgel, Mahulena Bočanová a Markéta Děrgelová Foto: TV Nova

Divácky oblíbené seriály mají díly předtočené, ani těch ale není neomezené množství. Například Nova už avizovala, že premiérové díly Ordinace v růžové se budou vysílat do 9. dubna, poté televize sáhne do archivu a seriál z lékařského prostředí v programu nahradí reprízy Kriminálky Anděl. Nové díly Ulice pak poběží do 16. dubna, poté je v programovém schématu vystřídá Comeback.

Zatím není jasné, jak dlouho herci nebudou moci na jeviště a před kamery. Po práci se jim samozřejmě stýská. „Těším se na natáčení, asi jako všichni mí kolegové. Těším se na kolegy i na diváky v hledištích. Čas trávíme s manželem a synem doma. Ti na tom vidí to pozitivum, že mě tahle situace donutila se zdokonalit ve vaření,“ říká jedna z hlavních hvězd zmíněné Ordinace Dana Morávková (48).

Její seriáloví kolegové Ivan Lupták, Patrik Děrgel (31) a Markéta Děrgelová pro změnu odjeli z Prahy na chalupu. „Je tady pořád co dělat, opravovat a zlepšovat, ale stýská se mi i po práci v Praze, po profesi, po lidech, které mám rád,“ vzkazuje Lupták.

Mahulena Bočanová (53) využívá volný čas k procházkám do přírody, kde má čas sama pro sebe. „Pořád jsem hudrovala, že moc pracuju, každý den divadlo, natáčení, a teď to mám! Věřím, že se všechno vrátí do normálu, buďme trpěliví, brzy bude zase dobře,“ vzkazuje fanouškům i kolegům.

Pokračování Ordinace přinese s největší pravděpodobností až podzimní sezona, o návratu bude Nova informovat. ■