Eva Decastelo nesnáší Velikonoce: Může za to traumatizující zážitek z dětství i nešťastná láska

Eva Decastelo Foto: archiv FTV Prima

„Až do doby, kdy naše děti začaly chodit na pomlázku, jsem Velikonoce odmítala slavit. Když mi bylo pět, tak jsem šla s maminkou po Litoměřicích, po obědě, kdy už kluci neměli ,šupatʻ, za babičkou. Cestou nás potkala banda dospělých opilých koledníků a začali nás pronásledovat až do domu k babičce. Dodnes si pamatuji, jak mě maminka chránila, aby mě tou bužírkou, protože neměli pomlázky, neřezali. Asi to nemysleli zle, ale jak byli opilí, neznali míru,“ míní Eva, kterou diváci mohou vidět v seriálu Slunečná.

Od té doby Eva Velikonoce nikdy neslavila. A když už je slavit chtěla, přišlo další zklamání. „Druhé zklamání bylo i to, že jsem v mateřské školce milovala Míšu Slabého, ale on mě ne. Čekala jsem, že mě přijde vyšupat, ale nepřišel, tak jsem svou mámu donutila, že jsme šly na pomlázku k němu.“

Zpátky k Velikonocům herečku dovedl až její manžel a to, že děti začaly chodit na pomlázku ke kamarádům a spolužákům. „Ty je na rozdíl ode mne mají moc rády a užívají si to,“ uzavřela Decastelo. ■