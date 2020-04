Neztrácí humor ani po 30 dnech doma: Jak tráví Ondřej Rychlý karanténu s rodinou na chalupě?

Ondřej Rychlý poslal pozdrav z karantény. Super.cz

Zatímco někdo už by po pár společných týdnech řešil ponorku a doma by se ukrutně nudil, u syna Petra Rychlého je to naopak. Se svou rodinou se umí skvěle zabavit a těžké období, kdy nemohou pracovat, zvládají s dobrou náladou a humorem. To nám také ukázali v krátkém videu, které společně natočili.

„Zdravíme vás s celou rodinou z naší chalupářské karantény, spousta kamarádů se nás ptá, jak zvládáme karanténu, jako dva nevybouření herci, plus tady lomeno zpěvačka, myslím, že to zvládáme velice dobře,“ řekl na úvod vtipného videa Ondřej, kterého diváci znají jako Prokopa Hlinku ze seriálu Modrý kód.

„Myslím si, že práce nám nechybí, ani potkávání lidí nám nechybí, dostali jsme se víc k sobě, já jsem se víc seznámil se synem Tobiášem. Můj syn je straně fajn, včera se učil řídit, myslím si, že si udělá řidičák dřív než já, myslím si, že mu ta karanténa taky prospívá,“ pokračoval vtipně Ondřej a přidal i záběry, jak si to jeho jedenapůlletý chlapeček užívá za volantem.

Na závěr videa však herec trochu zvážněl a všem v těžké době popřál hlavně hodně zdraví. „Přejeme vám, abyste to taky dobře zvládali, hlavně pozitivně, ve zdraví a dávejte na sebe pozor,“ dodal nakonec Ondřej. ■