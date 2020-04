Ondřej Sokol požádal svou o 21 let mladší přítelkyni o ruku: Zásnuby držel v tajnosti několik měsíců

Ondřej Sokol se snoubenkou Nikolou Michaela Feuereislová

„Tohle nemá být a není vtipné video. Je to jen pár měsíců stará vzpomínka na milovaný Londýn, po kterém se mi stýská.... A držíme jim palce, stejně jako světu... Jo a teda ještě je uvnitř videa jedna informace, o kterou jsme se prostě chtěli podělit...,“ prozradil herec jen tak mimochodem v popisku videa.

Svou lásku požádal o ruku v nejvyšším mrakodrapu Velké Británie s nádherným výhledem a všechno si pečlivě zdokumentoval. „Snažím se to zaznamenat, aspoň abychom měli památku. Co se stalo na tomhle místě?“ ptá se moderátor ve videu. „Požádal jsi mě o ruku,“ odpovídá jeho partnerka. „Požádal jsem tě o ruku? To jsem blázen?!“ vtipkuje jako vždy Ondřej. „To nejsi blázen, asi mě neskutečně miluješ,“ komentuje to budoucí paní Sokolová. „Jsem blázen, do tebe!“ vyzná se z citů herec.

Ondřej Sokol se po boku Nikoly, která se živí jako učitelka v mateřské škole, oficiálně ukázal před dvěma lety. Z předchozího manželství s herečkou Kateřinou Lojdovou má dvě děti, devatenáctiletou dceru Ester a patnáctiletého Adama. Rozvedli se v roce 2011. ■