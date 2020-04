Slavného otce nezapře, i když ho zplodil tajně s hospodyní: Syn (22) Schwarzeneggera předvedl svaly v legendární póze

Joseph Baena Profimedia.cz

Joseph Baena (22) se stále více podobá svému slavnému otci Arnoldu Schwarzeneggerovi (72). Joseph sice vzešel z hercovy aféry s rodinnou hospodyní Mildred, ale Arnoldovi jako by z oka vypadl. Na Instagramu se nyní pochlubil snímkem, na němž předvedl svaly v póze, která byla jeho otci vlastní, když se profesionálně věnoval bodybuildingu.

„Skvělá doba na trénování póz,“ napsal model do popisku fotky z balkonu svého obydlí v Los Angeles, kde zůstává v karanténě. Arnold takhle pózoval kromě soutěží například v newyorském Muzeu amerického umění Whitney na přehlídce Articulate Muscle: The Male Body in Art v roce 1976.

Joseph na Instagramu často dokumentuje, jak pracuje na svých svalech. V době pandemie koronaviru dokonce vysílá živě celé tréninky, aby sledující mohli cvičit s ním.

Když v roce 2011 vyšlo najevo, že má Arnold nemanželské dítě s dlouholetou hospodyní Mildred Baenou, stálo ho to manželství s Mariou Shriver, s níž má další čtyři děti. K Josephovi se Arnold hlásí stejně jako k ostatním dětem a často spolu tráví čas. Někdy například i v posilovně. ■