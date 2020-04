Rita Ora Profimedia.cz

Zdravotní provětrání považuje za důležité a nabádá své fanoušky, aby si chránili své zdraví i procházkami. „Jsem vděčná za to, že mohu opustit dům, bezpečně se projít venku a nadechnout se čerstvého vzduchu. Dnes byl Světový den zdraví a právě v tomto období je tak důležité, abychom se udržovali mentálně i fyzicky zdraví. Buďme zodpovědní společně a uvidíme to světlo na konci tunelu.“

Rita připojila ke svému sdělení snímky, kde odhaluje své krásné nohy v krátkých saténových šortkách, ke kterým si na procházku vzala jen rozepnutý svetřík a holiny.

Zpěvačka se nedávno přihlásila jako dobrovolnice pro britskou zdravotnickou službu, a to jen chvíli poté, co se její matka vrátila do přední linie jako lékařka. „Ona je psychiatrička, takže pro ni není úplně přirozené, že je od rána do večera na pohotovosti, ale tady je vidět, že zdravotníci potřebují všechny doktory, kteří by mohli pomoci."

O svou matku, která před lety překonala rakovinu, má strach: „Mám o ni strach, každý den je risk a já jí pokaždé říkám, že pokud se necítí, aby zůstala doma. Ona ale cítí povinnost, jako doktor své služby poskytnout. Je to děsivé, ale ona věří v Boha a osud, je to pro mě hrdinka." ■