Cristiano Ronaldo vyzval svou sexy přítelkyni na běžecký souboj: Na vítězství neměla sebemenší šanci

Ani během karantény, kterou tráví společně s jejich čtyřmi dětmi v Portugalsku, pár nezahálí. Cristiano na svůj instagramový účet natočil jedno z jejich cvičení na příjezdové cestě k domu, která je pěkně strmá.

Svou partnerku vyzval na co nejrychlejší výběh do kopečka, a poté předvedl, jak se to má dělat. Jeho rychlost je neuvěřitelná, je za tím vidět ohromná píle. Georgina neměla šanci na výhru, ale i tak video sdílela na svém instagramovém účtu, kde napsala, že i náročné trénování s její láskou po boku je pro ni zábavou: "Běžet TOHLE nahoru a několikrát za sebou? Ale s tímhle slaďoušem po boku to je, jako bych se vznášela do oblak." ■