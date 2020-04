Věříte jí, že má po porodu syna stále kila navíc? Aneta Vignerová se pochlubila výstavní figurou

Modelka je opět jako proutek. Foto: Instagram A. Vignerové

Tentokrát se ale zvěčnila se synem v náručí před zrcadlem, čímž předvedla také figuru, kterou po porodu má. Na fotce, kde je Aneta v černém triku a kalhotkách, je hned vidět, že by neměla problém s tím, vrátit se ani ne dva měsíce po porodu na přehlídková mola.

„Tak to je postavička, jak jste to zvládla tak rychle?“ začaly se okamžitě pod snímkem hromadit dotazy. „Stále mám kila nahoře, ale to se zvládne. Pár kilo navíc a jak je mi dobře,“ napsala modelka, která je nyní nadmíru spokojená a s prvorozeným chlapečkem si užívá mateřství. ■