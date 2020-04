Poslední sexy fotky z pláže: Misska míří ze Zanzibaru domů. Místní nás bílé vidí jako roznašeče viru, říká

Daniela Zálešáková už se s plážemi Zanzibaru rozloučila. Foto: instagram D. Zálešákové

Už ani na Zanzibaru to pro ni není jako v dovolenkovém ráji a modelka Daniela Zálešáková, která si tam neúmyslně prodloužila dovolenou, tak míří domů. S přítelem sehnali let do Mnichova, který je jedním z posledních. Domů by se pak už dostali jen těžko.