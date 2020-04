Bez roušky nejen na kole: Patricie Pagáčová si užívá krásné jarní dny na koni. Stejně se nevyhnula kritice

Patricie Pagáčová si užila vyjížďku na koni. Foto: instagram P. Pagáčové

Méně radosti už jí udělaly komentáře pod fotografií, kterou publikovala. Řada sledujících jí sice chvíle volna přeje, další se ale pozastavovali nad tím, že Pagáčové chybí hned dva ochranné prostředky. Nejen rouška, ale také helma. Pokud jde o roušku, ta už se v rámci rozvolňování opatření na individuální sporty nosit nemusí. Patricie se ale vyjádřila hlavně k reakcím na absenci helmy.

"Ježiš dámy, vlezte mi na záda. Upřímně, i kdybych ji nenosila, tak co? Jsem dospělá a je to snad moje věc (moje blbost)... Až na to, že já ji nosím, na čele ji mám ještě viditelně otlačenou, ale po 3 hodinách na vyjížďce jsem si ji prostě do toho rybníka sundala, a co?," rozčílila se herečka, která ve stories měla skutečně fotografii, kdy má helmu na hlavě. Zase ale pije nápoj v barvě piva, což by se taky nemuselo někomu líbit. ■