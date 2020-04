Míša Nosková má v karanténě o starost navíc: Snaží se, aby její přítel nešel sedět!

Míša Nosková má starosti kvůli příteli Jindřichovi. Michaela Feuereislová

"V současné chvíli se snažím dělat to, co umím, a co neumím, to se učím. Děláme například online koncerty a pořady, většinou spojené s podporou charitativních projektů, např. pro domovy seniorů. Aktuálně doděláváme jeden projekt pro Mary's Meal, což je celosvětová organizace dodávající jídlo dětem v nejchudších částech planety. Hledala jsem způsob, jak pomoci, i když neumím šít ani léčit. Můžu někomu udělat alespoň radost, případně přispět na sbírkách. Veškerý výtěžek jde na dané organizace," vysvětlila.

Snaží se ale upozornit i na závažnější témata, která jsou v současné situaci opomíjená. "Jde například o situaci z rozpadlých rodin, která je v době nouzového stavu ještě kritičtější, než byla, a to v masovém měřítku. Zkrátka, koronavirus se tak stává pomyslným katem nejen OSVČ, ale i rodinných vazeb či lidí. Je to smutný," říká s tím, že mluví z vlastní zkušenosti, respektive ze zkušenosti svého partnera.

Jindřichovi, který vlastní fitko, dle Míšiných slov hrozí stíhání za nemožnost placení výživného.

"Výživné platí, ale momentálně na ně nemá, protože je všechno zavřený, a zrovna fitka asi budou ještě nějaký čas. A bohužel má soudní rozhodnutí napsané tak skvěle, že ho můžou poslat do basy rovnou, když nezaplatí. Teď mu vyměřili děsnou pálku, zpětně za 7 let, protože prý to nebylo přiměřené výše, a k tomu ztrojnásobili budoucí. Zrovna podáváme ústavku," nemá její Jindřich vyhlídku na světlé zítřky. ■