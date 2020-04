7 slavných osobností, které umí být pěkně žárlivé

Tito slavní občas pořádně žárlí. Foto: super.cz/profimedia

Slavné osobnosti jsou také pouze lidmi z masa a kostí, a také, stejně jako všichni ostatní, mají city a podléhají emocím. Speciálně pokud jde o milostné vztahy. A ačkoliv se to většinou snaží dobře skrývat, o některých celebritách je i tak známo, že jsou pěkně žárlivé. Podívejte se, kteří slavní to jsou.

Kim Basinger

Kim Basinger (66) byla provdaná za Aleca Baldwina (62) 9 let, než se konečně rozvedli. Rozvod to nebyl vůbec pěkný a nejvíc to odskákala jejich dcera Ireland. Basinger byla v průběhu rozvodu a dokonce i dlouho po něm emočně nestabilní, takže nikoho nepřekvapilo, když se v roce 2012 objevily zprávy o tom, že udělala žárlivou scénu, když zjistila, že se její ex hodlá znovu oženit. Nejspíš jí nepřidalo, že jeho nastávající Hilaria byla sexy instruktorka jógy, navíc o 26 let mladší než Baldwin. Kim později přiznala, že trpí úzkostnou poruchou agorafobií, takže pro ni toto období jistě nebylo lehké. Alec se ale i tak s Hilarií oženil a momentálně čekají páté společné dítě.

Beyoncé

Přestože se Beyoncé (38) a její manžel Jay-Z snaží chránit své soukromí, jak to jde, občas nějaké ty informace z jejich života uniknou. Zvěsti o tom, že zpěvačka na rappera velmi žárlí, jsou celkem věrohodné, vzhledem k faktu, že slavný producent přiznal nevěru. Manželce nebyl nevěrný jednou, ale hned několikrát a málem ho to stálo manželství. Beyoncé mu sice zatím vždy odpustila, ale žárlivost je v tomto případě celkem pochopitelná.

Chris Brown

Zpěvák Chris Brown (30) se proslavil nejen díky pěveckému talentu, ale také kvůli nepěknému incidentu se svou bývalou přítelkyní, zpěvačkou Rihannou (32). Tu během hádky fyzicky napadl a všichni dobře vědí, jak to s nimi nakonec dopadlo. Ukončením vztahu to ale pro zpěváka neskončilo. Sám Brown v roce 2013 na Twitteru přiznal, že na zpěvačku žárlí a nerad ji vidí s jinými muži. Každý jsme holt svého štěstí strůjce...

Brad Pitt

Dávno před tím, než se uchýlili k rozvodu, se šuškalo, že je vztah Angeliny Jolie (44) a Brada Pitta (56) plný žárlivosti. Brada údajně štvalo, že jeho choť chová neskrývané sympatie ke svému bývalému partnerovi, herci Jaredu Letovi. Podle magazínu In Touch se bývalý pár potkal na Oscarech v roce 2014 a herečka nešetřila lichotkami na Letovu adresu, což se Pittovi prý vůbec nelíbilo. Ne že by to dnes už nebylo jedno.

Jennifer Garner

Dnes jsou šťastně rozvedeni a každý někde jinde, ale několik let zpátky Jennifer Garner (47) prý nebyla vůbec nadšená, když zjistila, že je její manžel Ben Affleck (47) stále v kontaktu se svou bývalou snoubenkou Jennifer Lopez (50). Informací se herec nikdy netajil a Garner to prý nesmírně namíchlo. V návalu žárlivosti prý tehdy zabookovala romantický výlet do Paříže. Manželství slavné dvojice to sice nezachránilo, ale za rozchodem nejspíš nebyla hereččina žárlivost, jako spíš Benovy problémy s pitím.

Portia De Rossi

Manželství herečky Portie De Rossi (47) a moderátorky Ellen Degeneres (62) vypadá jako idylické, ale v roce 2016 se dokonce spekulovalo o rozchodu. Portia tehdy podle amerického bulváru žárlila na moderátorčino přátelství s herečkou Tatum O´Neil. O to horší pro ni bylo zjištění, když O´Neil, o které si do té doby myslela, že je heterosexuální, veřejně přiznala, že randí převážně se ženami. Žárlivé scény prý tehdy měly dokonce dopad na hereččinu kariéru. Šťastné manželství to ale naštěstí nijak zvlášť neovlivnilo, neboť Ellen a Portia stále patří k nejkrásnějším párům Hollywoodu.

Jada Pinkett-Smith

Manželka Willa Smithe (51) Jada (48) měla během jejich dlouholetého manželství jistě řadu důvodů k žárlivosti. Ve Smithově náruči se ostatně objevila řada žen, tedy alespoň na stříbrném plátně. Jedna konkrétní herečka ale údajně dohnala Jadu k žárlivosti. A nebyl to nikdo jiný než překrásná Margot Robbie (29), která v roce 2015 ztvárnila Willovu lásku ve filmu Focus. Chemie mezi herci prý fungovala skvěle a Smith pěl na kolegyni ódy, kudy chodil. Dokonce i na její dokonalou postavu. To se prý Jadě moc nelíbilo, ale nakonec nejspíš hodila žárlivost za hlavu, protože se Robbie a Smith potkali před kamerou znovu hned o rok později, a to při natáčení Sebevražedného oddílu. ■