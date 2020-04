Josef Buchta Foto: facebook J. Buchty

Smysl pro humor ale muzikant neztrácí a neváhal se zapojit do jedné z mnoha výzev, které teď kolují na sociální síti. „Přijal jsem výzvu Městského divadla Brno, kdy mám zvolit interpreta nebo písničku na písmeno Ó. Zvolil jsem "Ódu na radost". Text jsem si upravil. Věřím, že srozumitelně. Citlivějším povahám se předem omlouvám, ale bohužel jinak to při této práci nešlo,“ napsal Buchta, který na facebooku zveřejnil video, jak jezdí s hovnocucem.

A k tomu zazpíval vtipný text, kde spílá vládě. „Každá krize má svůj konec, bude mět aj korona, vozím hovna hovnocucem, ať neležím jen doma. Muzikanti, komedia, každý má teď problémy, držím hubu, vezu hovna, ubráním vás pohromy,“ zpívá mimo jiné v písni Bláha.

„Milý pane premiére, děkujeme za pomoc, vezu vám to do Průhonic, čekejte mě tuhle noc, pozdravujte komunisty, mají dobré nápady, ať čekají u vás doma, hodím vám to na hlavy,“ uzavírá svůj text hudebník, který je zároveň spoluzakladatel úspěšného Metro Music Baru. Ani ten momentálně nemůže fungovat. A Buchta stejně jako tisíce dalších lidí řeší ekonomické důsledky. ■