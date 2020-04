Bára Mottlová odmítla nabídku finanční pomoci od přátel a šla za kasu: Poznávám nový svět, říká herečka

Barbora Mottlová nemá práci ve svém oboru, tak si našla jinou. Herminapress

Už dříve Bára sdílela, že místo aby se litovala, nastalou situaci bere jako zkušenost a výzvu. Peníze si sice měla možnost půjčit od přátel, ale odmítla to. „Nenechám se od nikoho vyživovat, a když mám zdravý nohy a ruce, nebudu si ani půjčovat, abych mohla doma válet šunky,“ uvedla.

Na současném stavu, který nepřeje její profesi, se snaží najít pozitiva. „Učím se novým věcem, díky své nové práci v samoobsluze poznávám nový svět,“ říká Bára. Nezastírá ale, že po jevištích a pódiích se jí stýská. „Není to nic hrozného, zaškolení trvalo chvilku a práce za kasou mě docela baví. Je to prostě změna od toho, co jsem dělala doteď. Nicméně k herectví a zpívání se vrátím, hned jak to bude možné,“ uvedla Mottlová. ■