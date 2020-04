Máte to se svými dětmi stejně? Jennifer Lopez popsala, jak probíhá vzdělávání jejích ratolestí v karanténě

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Oblíbená moderátorka se zpěvačky zeptala, kdo se u nich doma s dětmi učí. JLo žije také se snoubencem Alexem Rodriguezem a jeho dcerami Natashou (15) a Ellou (11). Když Jennifer přiznala, že právě ona dohlíží na jejich výuku, která probíhá virtuálně, zeptala se Ellen, jak si při tom zpěvačka vede.

„Upřímně, myslím, že na to všichni zíráme a vůbec nevíme, o co jde,“ přiznala zpěvačka. „Jsem snad učitel? Viděla jsi tu matiku, co mají?“ zeptala se Lopez moderátorky, která jen pobaveně zavrtěla hlavou. „Je to úplně nová matematika. Je to šílené,“ smála se Jennifer a dodala, že občas dětem není příliš nápomocná.

„Polovinu času hledám význam slov, kterým vůbec nerozumím. Je to rozhodně zážitek,“ dodala na závěr a vůbec se nemá za co stydět. Všichni rodiče na světě jsou na tom prakticky stejně. A zdaleka není jedinou celebritou, pro kterou není snadné dohlížet na vzdělání dětí. Nad domácí výukou si zoufala například i Kim Kardashian.

Jennifer v rozhovoru také přiznala, že pandemie koronaviru ovlivnila její svatební plány. Lopez se loni zasnoubila s Rodriguezem. „Upřímně vůbec netuším, co se stane, pokud jde o data a tak. Prostě čekáme, stejně jako zbytek světa. Počkáme a uvidíme, jak se to vyvrbí za pár měsíců,“ prozradila. ■