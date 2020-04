Konečně píseň pro ztrhané mámy v karanténě: Nenalíčená šansoniérka v turbanu z ručníku opěvuje jedinou záchranu

Jana Rychterová - Víno Video: Jana Rychterová

Jana ji pojmenovala Víno. To je totiž leckdy jediná záchrana, aby se ženy hodily aspoň trochu do pohody. "Šílíte z online vzdělávání a neustálé přítomnosti svých dětí? Nalejte si," vyzývá zpěvačka v písni, ke které napsala text.

Ke skladbě vznikl i velmi spontánní videoklip, kde Jana představuje právě ztrhanou ženu na home office pobírající možná i ošetřovné na děti ve věku do třinácti let, které nemohou chodit do školy. Nenalíčená, v turbanu z ručníku zpívá o domácím vyučování a teplých obědech. Její fanynky jsou nadšené z toho, jak je píseň aktuální. ■