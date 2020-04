Slzám se nejspíš neubráníte: Dcera Paula Walkera (✝40) sdílela dojemné video s tatínkem

Paul Walker Profimedia.cz

Ve videu stojí Meadow za dveřmi a překvapí svého otce, který ji zjevně nečekal. Herec se viditelně vyleká. „Do pekel! Hrozně jsem se lekl,“ je slyšet hvězda Rychle a zběsile na videu a zároveň se dusí smíchy, než dceru sevře v láskyplném objetí.

„Nikdy mě nenapadlo, že tohle budu sdílet, ale přišlo mi to správné. Buďte hodní. Miluji vás. Opatrujte se,“ napsala Meadow do popisku videa.

Je to téměř sedm let, co Walker zemřel při tragické autonehodě. Jeho dcera udržuje otcovu památku i prostřednictvím nadace Paul Walker Foundation, která aktuálně pomáhá například lidem, jejichž životy ovlivnila pandemie koronaviru a ocitli se v tísni. ■