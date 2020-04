John Prine Profimedia.cz

Jen krátce poté, co manželka amerického písničkáře a skladatele Johna Prineho Fiona Whelan Prine fanoušky informovala, že jeho stav je po převozu do nemocnice s podezřením na koronavirus stabilní, přišla smutná zpráva. Hudebník podlehl komplikacím způsobeným koronavirem, uvedla jeho rodina. Bylo mu 73 let.