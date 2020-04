Natáčet talk show bez diváků bylo jako pít pivo přes roušku: Pavlásek se musel rozloučit s jevištěm i obrazovkou

Lukáš Pavlásek si po pár letech od StarDance zatančil, vyzval Míšu Maurerovou

„Natáčet talk show bez diváků bylo jako pít pivo přes roušku, sice to pivo vypijete, ale stojí to několikrát větší úsilí než normálně. A můžete se i trošku polít. Komik potřebuje publikum, protože to hraje spolu s ním a talk show je společná souhra účinkujících a diváků,“ řekl Super.cz Lukáš.

V zatím posledním díle, který Prima vysílá v úterý večer, mj. přivítá herečku Michaelu Maurerovou (40), se kterou si zavzpomínal na disciplínu, ke které nikdy nenašel kladný vztah, přestože ve StarDance ho diváci vytáhli na krásné třetí místo - na tanec.

„Byla to pro mě taková náhrada za taneční, protože do těch jsem sice chodil do domu železničářů na Vinohradech, ale k tanci jsem se snad nikdy nedostal, protože jsem už velmi záhy objevil hospodu, nádhernou čtyřku za rohem plnou života, kam jsem pak pravidelně docházel místo tanečních. A mámě jsem doma drze tvrdil, že vždy v úterý chodím do tanečních, což ona prokoukla, neboť jsem neměl žádné děvče a smrděl jsem kouřem,“ zavzpomínal.

„Jinak doufám, že všechno dobře dopadne a těším se, že se brzo zase uvidíme i v talk show Na Pavláska. Už se mi po té atmosféře na jevišti a po smíchu publika při natáčení stýská. Hlavně všem divákům teď přeji hodně síly, štěstí a zdraví,“ uzavřel Pavlásek. ■