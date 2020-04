Hvězda Primy i s rouškou uběhla 43 kilometrů. Kvůli karanténě běhal Vágner na sedmnáctimetrové zahradě

Petr Vágner uběhl ultramaraton na 17 metrech zahrady, navíc v roušce. Super.cz

"Když se chce, všechno jde. A i v karanténě může člověk trhat rekordy a překonávat cíle," řekl Vágner. "Neuznávám slova jako nejde to, je to těžký, to nepřekonám, na to nemám... Jak vidíte, všechno jde. A znova se mi potvrdilo, že stačí opravdu chtít," vysvětluje.

"Nejsou důležitá čísla, ale všichni se na to ptáte, takže 43,16 kilometrů za 8:06:47," prozradil Vágner svůj čas. ■