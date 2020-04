Dana Morávková a Petr Malásek Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Instagram D. Morávkové

Pro herečku to byla láska na první pohled. Svého budoucího manžela poprvé spatřila v Olomouci, na koncertě zpěvačky Hany Hegerové (88), kterou Petr Malásek doprovázel na klavír. Když herečka stoupala po zámeckých schodech nahoru, najednou ho spatřila a přeskočila jiskra, alespoň z její strany. K oficiálnímu seznámení došlo později, v Divadle Na zábradlí, při přípravách muzikálu Cabaret. Chvíli poté se zasnoubili a do roka byla svatba. 18. října od svatby uplyne 25 let.

V roce 1998 se jim narodil jediný syn, který dostal jméno po tatínkovi, Petr. Ten v současné době studuje v Británii anglickou literaturu a tvůrčí psaní. Pyšní rodiče neskrývají, že se jim po synovi stýská, ale vzájemně se navštěvují, jak jen to jde.

Nikdy se o nich nemluvilo v souvislosti s partnerskou krizí, senzacemi nebo skandály. Jak Dana Morávková v minulosti několikrát řekla, byl to v jejich případě osud a to, jestli je ten druhý opravdu ten pravý, se vždycky pozná až po letech soužití. V jejich případě se to potvrdilo.

