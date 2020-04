Kendall Jenner zavzpomínala na dobu před karanténou: Pochlubila se videem z focení bikin

Kendall Jenner Profimedia.cz

Kromě toho, že pochází z klanu Kardashian-Jenner a před kamerami prakticky vyrostla, se Kendall v 16 letech začala angažovat jako modelka. A rychle si v branži vydobyla své místo.

V posledním roce Kendall víc fotí kampaně, než že by se objevovala na přehlídkových molech. Jak vysvětlila v rodinné show Keeping Up With The Kardashians, omezila práci kvůli svým úzkostným stavům.

Do modelky se nedávno pustili hateři, když sdílela fotku z auta. Ti upozornili, že by Kendall měla být raději doma v karanténě.

„Samozřejmě, že jsem doma. Beru karanténu velmi vážně. Není ale špatný nápad vypadnout občas na vzduch, pokud se držíte v dostatečné vzdálenosti od ostatních a dodržujete veškerá nařízení a doporučení. Zůstaňte zdraví,“ reagovala na svém účtu na Twitteru. ■