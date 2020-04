Naomi Campbell přiznala, že si užívá karanténu: Miluji ten klid, planeta už potřebovala pauzu, myslí si modelka

Naomi Campbell Profimedia.cz

Stejně jako další celebrity jako Miley Cyrus nebo John Krasinski i Naomi Campbell (49) se rozhodla rozjet vlastní online show. V první epizodě youtubového pořadu s názvem No Filter with Naomi se k legendární modelce přes webkameru připojila kolegyně Cindy Crawford (54).

Naomi se kamarádce svěřila, že si nemyslí, že se věci někdy vrátí do starých kolejí, jako tomu bylo před pandemií koronaviru. Tedy alespoň pro ni ne. „Co se týče hygieny, už to pro mě nikdy nebude stejné. Ale až se přes to dostaneme, budu tomu říkat resetování, protože mi opravdu přišlo, že planeta, Matka Země, potřebovala pauzu.“

Modelka dokonce přiznala, že si izolaci celkem užívá. „Bylo toho prostě trochu moc a teď ten klid. Miluju to. Nelíbí se mi okolnosti, čím lidé procházejí, úmrtí, životy, o které přicházíme, to je strašné. Ale klid, který cítím, miluji,“ vysvětlila svůj postoj ke karanténě.

I Cindy Crawford se izoluje společně se svou rodinou, manželem Randem Gerberem a dětmi Kaiou a Presleym. Pro Cindy je naopak nejhorší nejistota a že si nemůže věci dopředu naplánovat. Také vyjádřila lítost nad lidmi, kteří se kvůli ekonomickým dopadům ocitli bez práce nebo ve finanční tísni.

„Mám velké štěstí, že si vůbec můžu nakoupit. Myslím, že je těžké rozdávat lidem rady, když jsme tak privilegované. Dobře si uvědomuji, že to, že si mohu dovolit platit účty, je teď velký luxus," uvedla Cindy.

Naomi, která ještě nedávno bavila sledující na sociálních sítích svou protivirovou výbavou, se na Instagramu také svěřila, že kvůli koronaviru přišla o někoho ze svého okolí, koho vídala denně. ■