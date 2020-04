Kamarádka Nely Slovákové promluvila o jejím prodeji roušek! Takhle to vidí Eva Decastelo

Eva Decastelo a Nela Slováková jsou kamarádky. Foto: Ples v hotelu International

Co na to říká její kamarádka Eva Decastelo? "Nela má obchodní čuch, vycítila příležitost, ale uchopila ji špatným směrem," řekla Eva.

Sama roušky lidem, kteří je potřebují, věnuje. "Všichni jsme dospělí a chováme se podle toho, jak cítíme, že bychom se měli chovat. Já kupuju materiály na roušky ze svých peněz, roušky rozvážím zadarmo. Nela je jiná, je obchodnice. Já bych tímto směrem nešla. Ale já nežiju její život. Já se musím prát s tím, co dělám já sama," dodala v živém vysílání na sociální síti.

Co by kamarádce poradila? "Podle mě by bylo nejrozumnější udělat veřejnou omluvu, říct, že to nezvládla, vrátit peníze a zároveň podpořit nějakou charitu," uzavřela. ■