8 sexy snímků oslavenkyně Lucie Bílé: V plavkách, podvazcích nebo obnaženou v lázních ji jen tak neuvidíte

Lucie Bílá dnes slaví 54. narozeniny. Foto: Super.cz/Herminapress, Instagram a Facebook L. Bílé

O rok starší je dnešním dnem zlatá slavice Lucie Bílá (54). Její věk by jí ale hádal málokdo. Pravděpodobně na tom má zásluhu i zpěvaččin o 17 let mladší partner Radek Filipi. Od té doby, co se k sobě po malé rozchodové pauze v roce 2017 vrátili, vrkají jako dvě hrdličky a Lucie po boku svalnatého krasavce mládne.