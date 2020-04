Myslivcová ví, jak upoutat pozornost. Při pohledu na tento výstřih vám nejspíš unikne jedna vada na kráse

Kam s očima? Foto: Instagram D. Myslivcové

„Tak pro dnešek docvičeno, domailováno, uklizeno, navařeno. No a co teď?! Vždy jsem si stěžovala, že ty dny hrozně rychle letí. Takže, beru zpět, bylo to zjevně jen mým životním stylem,“ komentovala blogerka posedlá růžovou fotku, na které pózuje ve sportovní podprsence, která jí dělala nadupaný žlábek.

Přitom česká Barbie upozornila na to, že v době karantény se zbavila napletených vlasů a odlehčila tak své vlasové pokožce. „Mimochodem vůbec se bez těch napletených vlasů necítím, tak mi nepište, že jsem jak oškubané kuře, vím to,“ práskla na sebe Dominika Myslivcová. ■