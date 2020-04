Nemůže si ho vynachválit: Ornella Koktová se pochlubila rozkošným synem a promluvila o mateřství

Malého Svena už mají Koktovi doma. Foto: facebook O.Koktové

S několikadenním chlapečkem si teď udělali roztomilou fotku, kterou se dvojnásobná maminka hned pochlubila. „Tak máme za sebou první noc doma. Musím říct, že to, jaký je Sven pohodář, jsem vážně nečekala. Ve 22:30 nakrmen a ve 4:30 se pomalu probouzí jemným vrněním, že má hlad,“ svěřila se Ornella s tím, že naopak nezavřela oka ona s manželem.

„Jako my s Pepou jsme se budili víc, protože jsme neustále kontrolovali, jestli je OK a tak. Po krmení znovu usnul a probudil se až kolem deváté ráno! Prostě totální šokinggg. Quentinek se první 3 měsíce budil někdy i po hodině. To bylo teprve rodeo,“ dodala Ornella, která už chlapečka vzala i na zahradu a povozila ho v kočárku. Malý Sven je opravdu roztomilý a fotka se sedmikráskou, kterou mu přinesl starší bratr, vykouzlí úsměv na tváři snad každému. ■