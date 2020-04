Nebude sedět na zadku a čekat, až jí dojdou peníze: Bára Mottlová si našla práci za kasou

Barbora Mottlová Michaela Feuereislová

Bára Mottlová momentálně nemá práci ve svém oboru, tak si našla jinou

„Beru situaci takovou, jaká je, a vycházím z ní. Nedá se nic dělat. Nebrečím. Nesedím doma na zadku a nečekám, až dojdou peníze. Nenechám se od nikoho vyživovat, a když mám zdravý nohy a ruce, nebudu si ani půjčovat, abych mohla doma válet šunky. Nájem ani žvanec se samy nezaplatí,“ píše Mottlová, která už druhý týden pracuje v sámošce na pokladně.

„Díky tomu mám dobrý pocit z odvedený práce, učím se novým věcem a hlavně: poznala jsem super partu lidí. Jsem vděčná za to, co mám, a co díky týhle divnodobě poznávám,“ dodává Bára a vzkazuje: „Lidi, ty voe, mějte se rádi!“

Fanoušci na sociální síti jí za její rozhodnutí nesedět s rukama v klíně tleskají a přejí jí pevné zdraví. „Hlavně se opatrujte, teď jste v první linii,“ vzkazují Báře. ■