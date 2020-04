Duffy Profimedia.cz

Ten si sice nakonec rozmyslela, ale nyní se rozhodla, že horor, kterým prošla, popíše vlastními slovy na blogu duffywords.com. A čtení to není ani trochu lehké. Zpěvačka sama upozornila fanoušky, že to pro ně může být stresující a nedoporučuje text slabším povahám nebo těm, kteří si prošli podobným traumatem.

„Měla jsem narozeniny. Zdrogovali mě v restauraci. Poté mě udržovali na drogách po čtyři týdny, zatímco mě mezitím převezli do cizí země,“ zní začátek její eseje s názvem The 5th House.

„Nepamatuji si toho moc z letadla, probrala jsem se až na zadním sedadle jedoucího auta. Nechali mě v hotelovém pokoji, a když se únosce vrátil, znásilnil mě. Pamatuji si tu bolest a že jsem se snažila zůstat při vědomí poté, co se to stalo.“

S útočníkem strávila dalších pár dní a dokonce přemýšlela o útěku, zatímco spal. Neměla u sebe ale žádné peníze. Poté ji letecky přepravil zpět a zavezl do jejího vlastního domu. „Jenom jsem seděla a zírala jako zombie. Věděla jsem, že je můj život v ohrožení, přiznal se mi, že mě plánoval zabít.“

Duffy dále uvedla, že jí útočník podával drogy po dobu dalších čtyř týdnů. Proto si nepamatuje, jestli ji v té době opět znásilňoval. „Probrala jsem se až znovu v nějakém autě a v následujících dnech utekla.“

„Po útěku jeden známý přišel ke mně domů a viděl mě, jak stojím na balkoně, zabalená v dece. Nepamatuji si, jak jsem se dostala domů. Říkal, že jsem byla žlutá v obličeji a vypadala jako mrtvá.“

Zpěvačka se bála jít na policii, aby ji únosce nenašel a nezabil. Na policii šla až poté, co ji někdo začal vydírat, že zveřejní její příběh. Znovu s policií o incidentu promluvila, když se tři muži pokoušeli vloupat do jejího domu. První člověk, se kterým o zážitku vůbec promluvila, byla psycholožka, ke které šla několik měsíců poté, co se vše odehrálo.

V následujících třech letech se zpěvačka ze strachu pětkrát přestěhovala. Skoro deset let strávila téměř sama. O traumatu se rozhodla nyní promluvit veřejně v rámci terapie, kterou podstupuje, ale také aby podpořila oběti znásilnění, které se bojí se svými zážitky svěřit. Ačkoliv se v loňském roce objevovaly zprávy, že by se zpěvačka mohla letos vrátit na hudební scénu, po sdílení svého příběhu hodlá prý pokračovat v tichém životě v ústraní. ■