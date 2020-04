Šití roušek jí hypotéku nezaplatí: Herečka už hledá brigádu

Radka Pavlovčinová šije roušky, to jí ale hypotéku nezaplatí. Herminapress

Do šití a rozvozu roušek se zapojila i herečka a zpěvačka Radka Pavlovčinová (31). Je ovšem dobrovolnice, takže z toho nemá ani korunu. A jen dobrým pocitem hypotéku nezaplatí. Nemá ani zajištěného partnera, který by ji mohl finančně podpořit.

Spolu s kolegy z hudební branže, houslistkou Markétou Muzikářovou a zpěvákem Radimem Flenderem, to probírali, když pomáhali rozvážet roušky, které věnovali majitelé vesteckého kasina místní obci.

"Myslím, že kulturní akce budou až poslední na seznamu mezi uvolněnými aktivitami. Takže já přemýšlím o tom, že bych mohla učit na housle," připustila Muzikářová. Flender se zase vrací ke svojí profesi opraváře eskalátorů.

"Co se mnou, v tuhle chvíli nevím. Studovala jsem Konzervatoř Jaroslava Ježka, s tím asi potenciálního zaměstnavatele nenadchnu. Ale něco si najít musím, aspoň brigádu. Práce se nebojím, ani té manuální, ale muselo by to být něco, na co nepotřebuju kvalifikaci," trápí se Radka.

Novou práci už si našla také herečka Barbora Mottlová, která začala dělat u pokladny v supermarketu. ■