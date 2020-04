Simona Krainová se synem Maxem Foto: Instagram S. Krainové

Fanouškům se chlubila sexy fotkami v plavkách, kterým teď odzvonilo. Simoně to ale vůbec nevadí. Modelka si užívá chvilky s dětmi, a dokonce se pustila do pečení buchet.

„Myslela jsem si, že mi v tý karanténě a totální izolaci hrábne, ale nestalo se tak, užívám si to na plný pecky. Myslím ty momenty s dětmi. Ty jejich kecy, smích, řev, pusinky, objetí, hry, věčný bordel a kravál,“ libovala si modelka, jež se pustila i do nepopulárních domácích prací.

„Jo a taky jsem umyla okna, podlahu a upekla buchty, a i když už mi dávno účes fakt nedrží, jsem šťastná doma s rodinou. Vím, že to brzy skonči a já vlastně nevim, co si bez těch mojich miláčků počnu. Užívejme si to, jak nejvíc to jde, čas letí, držte se,“ vzkázala z karantény Krainová. ■