Koronavirus se podepsal i na životě Zuzany Belohorcové: Konec podnikání a stěhování z luxusu

Zuza Belohorcová popisuje situaci v Americe.

„Restaurace jsou zavřené už třetí týden, hotely nebudou fungovat minimálně do konce května,“ nechal se slyšet Vlasta a Zuzana ho doplnila: „Vše je zavřené. Školy, školky, pláže. Trhá mi to srdce, když vidím tu nádhernou pláž, je mi líto, že do oceánu nemůžeme jít. Ale na druhou stranu je to dobře, protože se lidi na pláži sdružovali.“

Američané doposud nemuseli nosit povinně roušku, což pár znalý poměrů v Česku a na Slovensku překvapuje. „Před hodinou ale přišla textovka, že lidé v obchodech musejí mít povinně roušku,“ uvedl Vlasta a Zuza ho doplnila svým přesvědčením o důležitosti ochranných prostředků. „Moc vás chválíme. To je jediná cesta, jak s tím virem bojovat.“

Vlivem posledních událostí utrpělo i podnikání manželů. Ti opustili luxusní byt v apartmánovém domě na pláži a přestěhovali se do prostor, kde doposud ubytovávali turisty, zejména krajany. „Rozhodli jsme se, že v tom byznyse pokračovat nebudeme. Tušíme, že by trvalo nejméně rok, než by sem lidé z Česka a Slovenska jezdili. Do rezidence se tak nastěhujeme,“ shodli se.

A jak si snaží rodina v tomto období zlepšovat náladu? „Najděte si to, co vás baví. My vaříme, pečeme, užíváme si společný čas. Naše děti si užívají, že jsou konečně doma, protože my jsme obvykle stále venku,“ říká Zuzana Belohorcová, která zároveň posílá pozdravy domů. ■