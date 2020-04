Nejroztomilejší video z karantény: Milan Peroutka chodí běhat s poníky, většího koně podlézá a krmí ho z úst do tlamy

Milan Peroutka se během karantény věnuje koním. Super.cz

"Stalo se tak náhodou, když jsem si cestou z Beskyd vyzvedával své první roušky. Tehdy to všechno začínalo a já chtěl na svých sítích jejich nošení podpořit. Myslím, že během pár dní se situace úplně otočila, a dnes už to naštěstí chápeme a ctíme všichni," začal s vyprávěním Milan.

"Při mém předposledním pokusu o navázání přátelství s koněm se mi po operaci kolene splašil a já jen rychle vymýšlel, jak nejlépe z něj spadnout. Naštěstí to tehdy dopadlo jen naraženým zadkem, ale zpátky se mi na něj nechtělo," svěřil.

Teď si ale s koněm, tedy s kobylkou dokonale sedli. "Uruguay je jiná, je to terapeutický kůň vycvičený na všechny koniny, jak uvidíte ve videu. Tím se organizace Život s koněm zabývá. Pracuje totiž i s handicapovanými osobami," vysvětloval. "Takže jsem se zase začal osmělovat, a jestli to tak půjde dál, už se těším na nějakou pořádnou vyjížďku. Je v tom romantika a klid a opravdu mi to dělá dobře. Všem to doporučuju," dodal.

Skamarádil se i s menšími představiteli druhu, s nimiž ho na videu můžete vidět při různých aktivitách. "Henry a Hvězdička je pár poníků, který bez sebe nedá ránu. Dostali nové barevné ohlávky, tak jsme je vyšli ukázat do světa. Už jsem ze srandy přemýšlel, kde bych je doma ustájil," smál se Peroutka.

Na to, že má teď pauzu od většiny práce, si herec a zpěvák nestěžuje. "Tahle situace mě potkala v půlce zkoušení dvou nových představení, muzikálu a komedie. Premiéry jsou odložené, ale já teď čas věnuji novým songům a taky se každý den učím na státnici z ekonomie. Měl jsem ji tedy už mít, ale tentokrát za to může koronavirus. Tak snad do léta uslyšíme všichni ránu, až mi ten studentskej balvan konečně spadne ze srdce. Jo a taky ujíždím na Netflixu," podělil se o svůj současný program. ■