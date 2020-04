Zpěvačka Pink popsala průběh koronaviru u tříletého syna: Nikdy jsem tolik neplakala, byl na tom opravdu zle

Pink se synem Jamesonem Profimedia.cz

„Doufám, že jsme z nejhoršího venku, ale tahle věc je jako horská dráha. Zrovna, když si myslíte, že je vám dobře, něco se stane,“ uvedla poté, co informovala, že po prodělání nemoci se synem podstoupili testy znovu, a tentokrát byly negativní.

Zpěvačka také ve vysílání mluvila s kamarádkou, spisovatelkou Jen Pastiloff, které se svěřila, jak prožívali se synem nemoc. Oba prý byli velmi nemocní, ale syn snášel virus ještě o něco hůř.

„I po třech týdnech má pořád teplotu,“ postěžovala si zpěvačka. „Celý život trpím těžkým astmatem a minulý týden to se mnou bylo trochu děsivé, nebudu ti lhát,“ svěřila se kamarádce a pokračovala.

„Všichni vám říkají, že je to nebezpečné pro lidi nad 65, že jsou děti v pohodě. Ok, já mám astma, ale Jamesonovi jsou tři, měl by být v pohodě. Žijeme na venkově, takže nejnebezpečnější věc by pro nás měl být pyl nebo nějaká horská kočka. Ale Jameson byl opravdu nemocný a bylo to hodně děsivé. Bylo to s ním jako na houpačce,“ přiznala zpěvačka.

Také uvedla, že nikdy tolik neplakala a nemodlila se jako během posledních týdnů. „Je to vtipné, ale slibovali nám, že naše děti budou v pohodě, a není to tak. Nikdo před tím není v bezpečí,“ dodala.

Ačkoliv Pink a Jameson virus prodělali, zpěvaččin manžel Carey Hart a starší dcera Willow (8) prý zatím žádné příznaky nevykazují. Rodina se izoluje v domácí karanténě už téměř měsíc. ■