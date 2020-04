Sexy za každé situace: Potetovaná zpěvačka předvedla na zahradě své křivky v bílých bikinách

Halsey Profimedia.cz

Nejnovější fotka je pořádně žhavá a Halsey se na ní ukázala v bílých bikinách. Ani během karantény neztrácí svou vypracovanou postavičku a na fotce vyniká její ploché bříško.

Pětadvacetiletá zpěvačka letos vydala svou třetí studiovou desku s názvem Manic. Název odkazuje na bipolární poruchu, kterou Ashley, což je vlastní jméno zpěvačky, trpí.

V novém videoklipu k singlu You should be sad se Halsey svlékla a nahá si sedla na bílého koně. S odhalováním tahle rebelka, která se chvíli obávala, že skončí jako prostitutka, rozhodně nemá problém. ■