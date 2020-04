Ilustrační foto Profimedia.cz

Některé prádlo je opravdu výhradně určeno jen štíhlým modelkám. Kousky, které jsou samá šňůrka totiž zalézají do jakéhokoliv špíčku a už to nevypadá tak sexy, jako když to oblékne dívka z přehlídkového mola. Modelku Ekaterinu Zuevu v opravdu nic nezakrývajícím prádélku napodobila britská komička Knee Deep In Life, která se opravdu nebojí ukázat své normální tělo i v extrémně nelichotivých pozicích a prádle...