Iva Pazderková přišla s novým módním trendem. Foto: instagram I. Pazderkové

O herečce Ivě Pazderkové (40) je známé, že si potrpí na líčení. Do jejích šikovných rukou se rády odevzdají i její kolegyně. Se současným příkazem nosit na veřejnosti roušku se ale cítila ochuzená. Sice si může zvýraznit oči, ale co rtěnka? Iva ovšem přišla na řešení.

"A kdo říkal, že my, co fanaticky milujeme makeup, se musíme vzdát rtěnek, lesků a konturek? Nikdo! Kdo říkal, že náš make-up nemůže být s rouškou kompletní? Nikdo! Čelo is the new pusa," překvapila svým novým instagramovým postem, kde nový trend sama na sobě předvedla.

"Máš čelo? Udělej si pusu! Navíc si zcela neinvazivně můžete denně přifouknout rty, jak se vám zachce! Su trendsetter, kámo. Nabídky na spolupráci s výrobci rtěnek očekávám po stovkách...

Tak jakou papulu dnes zvolíte vy?," vysvětlila, jak na to, a své fanoušky vyzvala, ať to zkusí také s tím, že jejich nejlepší výtvory zveřejní. Připojila i hashtagy mášprávonartěnku, čelojenewpusa nebo namalujsikačera. ■