V Česku se udělalo hezky a první hvězda se svlékla do plavek! Žádné moře, takhle se opaluje na zahradě

Kamila Nývltová Foto: archiv K. Nývltové

Letos se Češi k moři asi nepodívají. Zpěvačka Kamila Nývltová (30) se tak rozhodla, že plavkovou sezónu zahájí už nyní ve Rtyni v Podkrkonoší, kde žijí její rodiče. Jak sama říká, na chalupu do Egypta se nejspíš nepodívá.

"Šla jsem opálit špek. Skoro jako na chatě. No, na chatu do Egypta letos asi nepoletím, tak jsem začala alespoň u nás pod horama. Jako barvu to fakt chce, tak je čas na tom začít pracovat. Dnes je krásných 20 stupňů," píše Kamila z lehátka.

Zpěvačka na své postavě maká pod vedením partnera, fitness trenéra Pepy, a vypadá skvěle. Tak jen doladit tu barvu a bude to dokonalé.

