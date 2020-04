Je to už 12 let: Maminka Beyoncé sdílela emotivní snímek ze zpěvaččiny svatby

Beyoncé a Jay-Z oslavili dvanácté výročí svatby. Profimedia.cz

Zpěvačka, jež právě řekla ‚ano‘ svému muži, se na snímku upřímně raduje a slaví. „Šťastné výročí Bey a Jayovi. Jako by to bylo včera, co spolu tihle dva šli k oltáři. Ty ruce jsou moje, čechrám jí šaty!!! Krásná vzpomínka na den, od něhož uplynulo dvanáct let. Tři krásné děti a láska stále přetrvává,“ blahopřála Knowles.

Jaye-Z si Beyoncé vzala v dubnu 2008 v New Yorku, osm let poté, co spolu začali žít. V roce 2012 se jim narodila dcera Blue Ivy, o pět let později přišla na svět dvojčata Sir a Rumi.

Ani jim se ale nevyhnuly krize. V roce 2017 se Jay-Z veřejně přiznal k nevěře. ■