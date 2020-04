Moderátor Petr Říbal zmátl fanoušky: Příště už nás na fotce bude víc, napsal ke snímku s přítelkyní

Petr Říbal a Míša Hávová relaxují na čerstvém vzduchu. Foto: Instagram P.Říbala

Když nemůžou moderátor Petr Říbal s přítelkyní Míšou Hávovou vyrazit do přírody, rozhodli se vyvětrat se alespoň na zahrádce. Pěkné víkendové počasí si užívali u táboráku.

„První letošní buřty...a příště už nás bude na fotce víc. Co jste dělali vy?“ zeptal se moderátor svých fanoušků. A zatímco někteří v komentářích přitakali s tím, že také letos poprvé grilovali nebo si opekli dobroty na ohni, jiné zarazila Petrova věta, že jich „příště na fotce bude víc“.

„Miminko?“ ptá se jedna z fanynek. Další ji ale vyvedli z omylu, že by přece bývalá finalistka Miss neupíjela na snímku u ohniště pivo, kdyby byla v požehnaném stavu. „Jedno pivo se snad může, nebo?“ zkoušela to fanynka dál. Petr a Míša ale případné těhotenství vyvrátili s tím, že se těší, až si příště opečou buřty i s blízkými, ve více lidech - až to bude možné. „Ještě musíte vydržet,“ reagoval na komentáře s úsměvem. ■