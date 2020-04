Petra Němcová při kojení syna: S každým krmením se učíme jeden o druhém víc a víc

Modelka je vděčná, že může syna kojit. Foto: Instagram P. Němcové

„S každým krmením se učíme jeden o druhém víc a víc. Naše těla komunikují a srdce se spojí. Miluji to, jak si mě jeho malé ruce (někdy i nehty) chopí tak, aby si mě držel blíž, a abych nikam neodešla. Když se na mě podívá tím hlubokým pohledem, je to jako se dívat do hlubokého vesmíru,“ rozněžnila se modelka u fotky, kde synka právě krmí.

V období, kdy společnost trápí pandemie koronaviru, si Petra mnohem víc váží toho, že má možnost miminku poskytnout vlastní mléko. „Jsem tak vděčná, že moje tělo produkuje mléko přizpůsobené pro správný růst Bodhiho, které mu pomáhá být zdravý. Speciálně v této době, protože mateřské mléko pomáhá dětem bojovat proti virům a bakteriím.“ ■